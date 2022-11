Daniella Cilloniz, una de las pocas invitadas de la farándula de Chollywood a la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora, se presentó este lunes en el programa de Panamericana Televisión ‘D’ Mañana’ para hablar sobre la íntima celebración que unió en matrimonio a la exVengadora y el peleador.

Kurt Villavicencio comentó que ninguna de las conductoras de América Hoy fueron invitadas a la ceremonia ni a la fiesta. “Las coladas del programa de Ethel no fueron invitadas, ni Ethel, ni Brunella, ni Janet”, destacó el popular ‘Metiche’.

En ese momento, Daniella Cilloniz se mostró indignada porque ni la ‘Señito’ ni la jurado de El Gran Show, Michelle Alexander, ni el productor del programa, asistieron a la boda. “Pero Gisela, Michelle Alexander, Armando Tafur... por qué no fueron al matrimonio” , dijo visiblemente incómoda.

Metiche aclaró que la rubia conductora del reality de América Televisión llegó de Nueva York la noche del último viernes. “Del aeropuerto se fue a su casa, se bañó, la maquillaron, la cambiaron para su programa y habrá terminado rendida”, acotó.

Sin embargo, Daniella consideró que eso no fue una excusa. “Pero estaban en Pachacamac, qué les costaba pasar un ratito a saludar por lo menos”, refirió.

Kurt Villavicencio destacó que a la ‘Señito’ no le gustan mucho las fiestas. “A Gisela no le gusta la juerga, no le gusta mucho el alboroto”, la defendió.

Daniella Cilloniz criticó que ni Gisela, ni Michelle Alexander, ni Armando Tafur hayan asistido a la boda de Tilsa.

