Tilsa Lozano no la pasa nada bien. Luego que su pareja Miguel Hidalgo fuera ampayado en una discoteca durante y después de su embarazo, la Vengadora decidió separarse unos días del padre de sus hijos para pensar bien sobre el futuro.

Durante su entrevista con Rodrigo González, Tilsa Lozano dijo que no veía infidelidad en las imágenes, pero la confianza que tenía en Miguel Hidalgo estaba quebrada. Por ese motivo, necesitaba pensar en la decisión que tomaría sobre su relación.

Sin embargo, un mensaje que compartió en sus redes sociales ha hecho que muchos especulen. Tilsa Lozano publicó en Instagram: "Y la princesa vivió feliz para siempre en su propio castillo, con su propio dinero, cuidando de sí misma. Fin".

Con este mensaje, todo parecería indicar que Tilsa Lozano ya decidió alejarse del lado de Miguel Hidalgo. Aunque nada está confirmado, un mensaje de Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el Zorro Zupe, le daría más peso a los rumores.

Durante una sesión de preguntas y respuestas de Instagram, el Zorro Zupe fue consultado sobre varios temas, entre ellos Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo. En un mensaje le dijeron: "Ahora que voy a estar soltera ¿a dónde nos vamos de viaje?"

La identidad de la persona que escribió el mensaje es privada, pero la respuesta del Zorro Zupe haría pensar que se trata de Tilsa Lozano. Ante esto el polémico personaje de TV escribió: "Ahora que la Vengadora está de regreso Miami y Las Vegas nos esperan"

Como se sabe, el Zorro Zupe y Miguel Hidalgo no tienen la mejor relación. En varias oportunidades, el mejor amigo de Tilsa Lozano recalcó que ellos no son del mismo circulo y por eso no comparten tiempo juntos.

Sin embargo, el Zorro Zupe ha dejado claro que, por el bien de su amiga Tilsa Lozano, preferiría que se separe de Miguel Hidalgo. Un fan le preguntó en Instagram: "¿Crees que Tilsa estaría mejor sin Miguel?", a lo que el amigo de la Vengadora respondió con un contundente "Sí"

