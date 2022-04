En medio de la polémica de infidelidad de personajes como Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, la modelo Tilsa Lozano respondió al reportero de América Espectáculos que le hizo hincapié por algunas críticas que recibió al hablar sobre el sonado escándalo pese a su historial con el ‘Loco’ Vargas.

Tilsa Lozano inició hablando de su pronto matrimonio con Jackson Mora al asegurar que sí considera que es el amor de su vida para tomar la decisión de contraer nupcias. Sin embargo, dejó en claro que si le es infiel, no le daría otra oportunidad.

“Si me voy a casar con él es porque es el amor de mi vida, hoy estoy convencidísima, pero una no puede escupir al cielo. Si Dios lo permite nos quedaremos hasta viejitos. (Si es infiel) Bueno, que agarre sus chivas y chau chau. Conmigo no hay medias tintas, ya estoy grande para esas cosas ”, remarcó.

REPORTERO HACE PREGUNTA INCÓMODA A TILSA LOZANO

Sin embargo, la pregunta a Tilsa Lozano sobre si tiene autoridad moral para referirse a un caso de infidelidad llegó. Como se recuerda, en el año 2011, la modelo vivió una relación con el futbolista Juan Manuel Vargas, quien en aquel entonces estaba casado.

“A ti te invitan a programas de televisión a comentar de temas de la farándula y te dicen que no tienes autoridad moral para hablar de infidelidad ”, le comentó el periodista y Tilsa Lozano respondió.

“Bueno, no sé, yo podría decir que cuando uno ve a alguien borracho y en juerga opina, yo también podría decirles que no tiene autoridad moral para hablar de ciertas cosas . Entonces que cada uno haga lo que quiera y opine lo que quiera”, sentenció.

Tilsa Lozano no aceptaría una nueva infidelidad.