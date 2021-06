Tilsa Lozano lamentó que esta contienda electoral, que se disputan Pedro Castillo y Keiko Fujimori, haya enfrentado violentamente a los simpatizantes de ambos bandos. La exVengadora compartió un video, a través de sus historias de Instagram, donde se ve a decenas de personas enfrentándose, presuntamente de Perú Libre y Fuerza Popular.

“No me importa por quién votaste, lo que me importa es que defiendas tu postura de forma pacífica, me da tanta pena ver esta agresión entre peruanos. La agresión jamás será la solución. Me dueles Perú”, dijo la jurado de El Artista del Año.

Asimismo, confesó que vive las agresiones en ‘carne propia’, tras hacer pública su preferencia por Keiko Fujimori. “He recibido más de mil mensajes las últimas semanas insultándome, solo por pensar diferente, no se olviden que todos somos peruanos y merecemos respeto”, indicó.

Cabe indicar que Tilsa Lozano ha venido utilizando sus redes sociales para mostrarle su respaldo a la candidata de Fuerza Popular. Recientemente, hizo un pedido para que el conteo de las actas observadas y los votos impugnados sea televisado. “No nos falten el respeto”, indicó etiquetando a la ONPE y al JNE.