"Tilsa Lozano tiene todo el derecho de salir y pasarla bien", aseguró Daniela Cilloniz

Daniela Cilloniz comentó que no tiene nada de malo que Tilsa Lozano salga a divertirse, tal como lo hizo en el concierto de Daddy Yankee, donde se le vio ‘pasadita de copas’.



“Está bien que se vacile, cuando una está pasando momentos de desamor es bueno salir y distraerse, pero no mucho porque tiene dos hijitos. El hecho de que sea mamá no significa que sea una monja, además, si está soltera hay que salir a divertirse”, comentó Daniela Cilloniz.



¿Crees que no la esté pasando bien tras su separación de Miguel Hidalgo?

No he pasado por eso, pero debe ser doloroso. Tiene todo el derecho de salir y pasarla bien.



Ustedes tuvieron sus discrepancias, pero luego han intercambiado palabras en televisión. ¿Saldrían a divertirse juntas?

Me encantaría ‘tonear’, tomarme un trago o comerme una torta de chocolate con ella. Yo encantada, pero depende de ella (Tilsa).