Tilsa Lozano estuvo en el festival de Fiestas Patrias que celebraron los peruanos en Estados Unidos y reveló tremendo rumor sobre la participación de Isabel Acevedo en el evento.

“En el flyer salía Yahaira, Tony Succar, Melcochita, pero la Chabelita no estaba en ningún flyer. Cuando llegué al evento, una persona me dijo ‘la Chabelita está en el evento’ y yo dije ‘pero si a ella no la han contratado, ella no está en la promoción’”, dijo intrigada la ‘Colita’.

En ese sentido, contó que una persona le dijo que Isabel Acevedo fue al evento sin cobrar. “Ella se autoinvitó, fue gratis a darles clases de baile a la gente”, agregó Tilsa Lozano dejando sorprendidos a los conductores de América Hoy.

Según Tilsa, el novio de ‘Chabelita’ es amigo de uno de los organizadores del evento y por ello ella se habría ofrecido voluntariamente para participar.

Finalmente, aseguró que nunca se cruzó a Isabel Acevedo y que inclusive no sabía que iba estar en el festival.

En las imágenes que pasó América Hoy de Chabelita en el festival, se observa poca presencia de personal, por lo que Janet Barboza consideró que quizá la habían puesto para calentar el ambiente antes de la presentación de los artistas más importantes.

Tilsa Lozano dice que 'Chabelita' se autoinvito a festival peruano en EE.UU.

TE PUEDE INTERESAR

Christian Domínguez desmiente a su exesposa y dice que su divorcio sale esta semana: “Falta una firma”

‘Tomate’ Barraza sufrió un fuerte cuadro de neumonía y tuvo que ser internado en una clínica

Christian Domínguez es sorprendido EN VIVO por sus hijos en su cumpleaños número 39