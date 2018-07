Tilsa Lozano sigue en el ojo de la tormenta tras criticar a las chicas reality-entre ellas a Dorita Orbegoso -por sus viajes lujosos en el mundo. Y aunque Rodrigo González ‘Peluchín’ la dejó callada a la 'exvengadora' al recordarle los viajes a Florencia que hacía cuando mantenía una relación a escondidas con Juan Manuel Vargas, la bailarina, quien estaba en el set de 'Válgame Dios' también quiso responder.



Pese a que Tilsa Lozano indicó que malinterpretaron sus palabras, Dorita Orbegoso le hizo frente a la 'exvengadora'.



“¿Estás diciendo que la prensa no ha dicho la verdad?”, comenzó Dorita Orbegoso, a lo que Tilsa Lozano solo hizo una mueca en el rostro cómo preguntándose a qué venía la pregunta de la bailarina.



“¿O sea (Tilsa Lozano), no has hablado de mí, no has hablado de mis viajes, no has hecho ningún comentario sobre mi persona?”, repreguntó Dorita Orbegoso.



Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso se pelearon en 'Válgame Dios'. (Video: Válgame Dios)

“Sí, eso es lo que estoy diciendo”, respondió Tilsa Lozano, un poco ofuscado, a Dorita Orbegoso.



Dorita Orbegoso indicó que “entonces tres diarios están mintiendo”. Tilsa Lozano arremetió contra la bailarina y le contestó: “¡Piensa lo que quieras! Yo te estoy aclarando”.



Dorita Orbegoso pidió a Tilsa Lozano que no se refiera a su persona porque nunca había tenido problemas con ella cuando se habían encontrado en cualquier evento.



“En la conferencia que hubo, nos preguntaron sobre diferentes modelos en general, no mencioné a nadie, solo los viajes, de los cuales yo dije que una modelo que trabaja y tiene varios eventos puede pagar sus viajes. Si alguna modelo, tiene la suerte que su marido, su machete, su novio, o lo que sea, le puede invitar de viaje, tiene suerte. Y que hay chicas que hacen viajes sospechosos, también hay”, contestó Tilza Lozano.



Tilsa Lozano agregó que le preguntaron sobre el viaje de las modelos al Mundial. “Yo respondí: ‘Qué suerte tienen si el canal la mandó, chévere, y si se lo pagó su novio, qué suerte’.

