Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso volvieron a tener un enfrentamiento en 'Reinas del Show'

¿No se soportan? Dorita Orbegoso y Tilsa Lozano volvieron a tener un enfrentamiento en 'Reinas del Show'. La bailarina dejó en claro que no está de acuerdo con la calificación que le dio la 'Vengadora' en el reality.

Tras su presentación en el reality, Dorita Orbegoso reclamó que no estaba recibiendo una calificación justa de parte del jurado del reality.

“Quiero agradecer los comentarios del jurado. Soy una persona con carácter muy fuerte. Digo lo que pienso. Si algo no me parece mi cara se transforma y si temo en algo también se nota”, dijo Dorita Orbegoso.

Tilsa Lozano explicó su posición y le pidió que no 'tome personal' sus decisiones y calificaciones en el reality de baile.

“Dorita ha dicho que no sé separar las cosas, ¿te acuerdas que te puse el punto +1? En el versus todo el jurado escribe a la misma vez el nombre de la persona que le gustó (…) elegí a Vania, no es que hubo un empate, es a la misma vez, no lo tomes personal”, le dijo Tilsa Lozano a Dorita.