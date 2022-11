Tilsa Lozano y Jackson Mora dieron el ‘sí' durante su boda privada en un rancho en Pachacamac el viernes 25 de noviembre. El influencer de TikTok Ric La Torre compartió el momento preciso donde la modelo dio sus votos en medio de un emotivo discurso.

La influencer agradeció a su ahora esposo por los mejores momentos y no controló las lágrimas. “ Gracias por llegar a mi vida, gracias por cada sonrisa que me has sacado , gracias por cada lágrima que me has aguantado. Gracias por ponerme siempre de tu parte. Gracias por aceptarme tal cual soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito ”, mencionó.

Tilsa Lozano y la ‘broma’ que hizo en el altar a Jackson Mora

Antes de dar el ‘SÍ’, Tilsa Lozano le jugó una broma a Jackson Mora. “¿Acepta Ud. como esposo a Jackson Mora?”, el juez le preguntó a la exvengadora, quien aceptó. Sin embargo, cuando le preguntaron al boxeador, Tilsa miró a sus invitados, movió sus manos y dijo: “Uy uy uy”.

Tilsa Lozano abraza a sus hijos en el altar con Jackson Mora

De igual manera, las redes compartieron un video donde Lozano abrazó a sus hijos, fruto de su relación con Miguel Hidalgo. Ahora, ella creará una nueva familia con Jackson Mora. A pesar de ser un evento privado, los internautas lograron captar algunas imágenes de lo que sucedió.

Tilsa y su último mensaje antes de casarse

Tilsa colgó una foto en Instagram donde lucía un enterizo rojo con escote en el programa de ‘El Gran Show’. “El lobo nunca dejo de pensar en Caperucita” , escribió. Sin embargo, Rodrigo González aprovechó la oportunidad de mandarle un mensaje en ‘Amor y fuego’. El lobo nunca dejó de pensar en Caperucita. Mejor pon: “El loco nunca dejó de pensar en Caperucita”, afirmó.

