"Los grandes amores son difíciles de olvidar", dijo Daniela Cilloniz sobre el romance que vivieron Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas. La exconductora de TV habló en exclusiva con Trome y dijo que le daba pena la situación de la Vengadora por su separación con Miguel Hidalgo.

Se dice que Tilsa aún no olvida a Vargas...

Bueno, ellos estuvieron bien enamorados...



¿Fuiste testigo de ese romance?

Sí, ambos estaban enamorados.



Él ahora está muy bien con su esposa.

No sé... él ha tenido muchos hijos, Tilsa tiene dos... No tengo idea de por qué nunca más fuimos amigas, no me cuenta sus cosas, pero creo que todavía no ha encontrado un amor tan fuerte como el de Juan Manuel, algo tan intenso.

Tilsa ya confirmó que está separada de ‘Miguelón’

Todo da vueltas en la vida. Tú haces el bien y te caen bendiciones; si haces el mal, llegan las maldiciones. Debe ser difícil, pues acabas de dar a luz y ves a tu esposo bailando con una y otra, y todo el mundo te señala. Me da pena, ojalá que salga adelante y espero que llegue un buen hombre a su vida.

¿Hubieras perdonado a Miguel?

​Para empezar, no permitiría que mi pareja vaya solo a una discoteca, hasta las 4 de la mañana, si yo estoy dando de lactar en mi casa. Ahí te das cuenta de que algo no estaba bien en la relación.

