Combate: ¿Tilsa Lozano comparó a Isabel Acevedo con Peppa Pig? [VIDEO]

El último viernes, Tilsa Lozano estuvo en el programa Combate como jurado del reality de baile de las participantes. La llegada de la Vengadora fue anunciada días antes y ya había causado revuelo entre varias de las chicas. Una de ellos fue Isabel Acevedo.

La pareja de Christian Domínguez no dudó en burlarse de la forma de hablar de Tilsa Lozano junto a Dorita Orbegoso y dijo que la exconductora de TV fue muy dura con sus comentarios cuando estaba al frente de Amor de Verano y la juzgó sin conocerla.

Por esta razón, todos esperaron el momento en que Tilsa Lozano estuviera frente a frente con Isabel Acevedo. Al llegar a Combate, la Vengadora no dudó en preguntarle directamente a la bailarina si tenía algo que decirle en la cara.

Isabel Acevedo dijo que no y por respeto a su embarazo no le diría nada. Tilsa Lozano replicó que no pusiera como justificación su estado y que si tuvo el valor de burlarse de ella cuando no estuvo presente, le diga algo directamente en la cara.

En conversación con Trome, Tilsa Lozano aseguró que Isabel Acevedo hizo bien en no responderle después del desatino que hizo un día antes burlándose de su forma de hablar durante Combate. " Ahora respeta a las embarazadas. No voy a hacer más comentarios, pero creo que ha sido inteligente en responder, la han aconsejado bien” , añadió.

Pero no todo quedó ahí. A través de su cuenta Instagram, Tilsa Lozano decidió enviarle un mensaje a Karla Tarazona con una clara indirecta a Isabel Acevedo. La Vengadora escribió en la publicación:

"Si junto a estas dos ¿quién sale?" se lee en el mensaje Instagram. En las fotos aparecen Peppa Pig vestida de Mujer Maravilla y Brooke, personaje de la Era del Hielo que sobresale por sus ojos separados al ser un oso perezoso.

Esta publicación estaría dirigida a Isabel Acevedo, quien en su presentación frente a Tilsa Lozano, apareció vestida como Mujer Maravilla. Hasta el momento Karla Tarazona no ha respondido. Recordemos que antes de que la Vengadora llegara a Combate, la expareja de Christian Domínguez le envió un mensaje.

"Amiga vengadora, ya que vas a ese programa me harías el favorcito de entregar una prenda que me envió una chica que trabaja ahí?", escribió Karla Tarazona en su cuenta Instagram a Tilsa Lozano.

