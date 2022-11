Daniella Cilloniz y Carlos Cacho se presentaron este lunes en ‘D’ Mañana’ para hablar sobre la boda de Tilsa Lozano con Jackson Mora, ya que ellos fueron de los pocos invitados a la fiesta y ceremonia entre todos los personajes de la farándula peruana.

En un momento de su conversación con Kurt Villavicencio, recordaron la polémica entrevista que le brindó la exVengadora a Magaly Medina, una de sus principales detractoras. “De verdad que ahí Magaly perdió”, opinió Metiche, generando la reacción de Carlos Cacho, quien hizo tremenda revelación.

“ Yo la entrené, estuvo muy bien entrenada, yo nunca lo he dicho, lo estoy diciendo recién. Recuerdo que en una entrevista, Aldo Miyashiro me preguntó si era verdad que yo entrené a Tilsa... bueno, nos juntamos cuatro días antes, primero para ver el look con el que iba ir a la entrevista, porque ahí está ‘lookeada’ por mí, pero no solamente vimos el look sino que también la coucheé. Nos juntamos en su casa y yo le dije, no te hagas la loca, ella te va preguntar esto y esto y tú le vas a contestar esto y esto y ya está, ahí está la respuesta”, refirió.

Daniella Cilloniz resaltó que Magaly no pudo preguntarle nada a Tilsa sobre el tema del Loco Vargas, por lo que la conductora está ‘picona’ hasta el día de hoy. “Ay pero me suena tan antiguo el tema del Loco Vargas”, replicó Carlos Cacho.

¿QUÉ HIZO JUAN MANUEL VARGAS MIENTRAS TILSA SE CASABA?

Kurt Villavicencio aseguró que el día de la boda de Tilsa Lozano, el Loco Vargas comenzó a usar sus redes sociales para subir contenido. “ Recordó sus épocas en la Fiorentina, saludando al público con el torso desnudo. Qué raro que el mismo viernes haga este tipo de publicaciones”, se preguntó Metiche.

