Tilsa Lozano contó que está aislada con sus hijos y su papá, y que extraña a su pareja, el peleador Jackson Mora, aunque mantienen encendida la llama de su amor a través de videollamadas.

“Estoy ‘caminando por las paredes ahorita’. Ya sufrí, ya lloré, pero acepté que estoy aquí encerrada y la mejor manera de evitar el contagio es quedándonos en nuestras casas. Si no tienes a tu pareja al lado, porque estamos en cuarentena, usa la imaginación, emplea el WhatsApp que ahora tiene cámara. Debes ingeniártelas”, sostuvo ‘Tili’.

Luego, agregó que ‘hace un mes está encerrada’ en su casa y comentó algunas ‘cosas banales’ que le sucedieron en su vida.

“Estoy comiendo muchos postres y he engordado como tres o cuatro kilos. Tengo las uñas mal, el pelo lleno de canas, tuve que recurrir al tinte de farmacia y me malogré la cabeza, mi cabello quedó rojo. También se me rompió el diente, parezco la ‘Chimoltrufia’”, dijo.

De otro lado, comentó que tanto ‘hombres y mujeres tienen el derecho de perdonar una infidelidad’, pero ella no lo haría.

“No perdonaría una infidelidad, pero no todos somos iguales. Si voy a estar en una relación, lo entrego todo. No soy una persona que le guste sacar la vuelta, pero si estás soltera puedes hacer lo que te da la gana”, acotó en Instagram.