Tilsa Lozano llegó a las cabinas de Radiomar para participar en el programa ‘La hora loca’ y responder el ping pong de preguntas que le hizo Carlos ‘Tomate’ Barraza , donde recalcó que ‘La reina de la televisión peruana’ es Gisela Valcárcel y que la envidiosa es Magaly Medina. También se refirió al caso de Allison Pastor y le aconsejó que tenga un poco más de ‘correa’.

Tilsa que significa para ti ‘Las Vengadoras’

Fuimos una revelación para este país, marcamos época.

Los Lozano...

Fue un bonito proyecto que no funcionó , pero Carlos Lozano es muy buena onda, una gran persona.

Reinas del show

Mi casa.

Amor de verano

Fue un exitazo, tuvimos dos temporadas. La primera duró mes y medio y la segunda cuatro meses. Hicimos un buen rating, las pasamos bien, mis compañeros muy chéveres fue un lindo momento.

Allison Pastor

Creo que recién está empezando y tiene que entender cómo funciona la televisión, pues algunas veces debemos tener un poquito más de correa porque creo que es una chica que puede dar más.

Gisela Valcárcel

La reina de la televisión, no hay otra pues. Ella también podría cantar ‘Tú eres una envidiosa’.

Magaly Medina

La envidiosa.

Tilsa Lozano dice que Magaly Medina es la 'envidiosa de la TV'. (Foto: @tilsalozano/@magalymedinav)

Rodrigo González

Siguiente pregunta.

Jackson Mora

El hombre de mi vida.

Tilsa Lozano dijo que Jackson Mora es el hombre de su vida. (Foto: Instagram @tilsa_lozano)

Sheyla Rojas

Sheyla Rojas es un misterio para mí, es indescifrable es que no sé qué pasa por esa cabeza.

Antonio Pavón

Un buen papá, fue compañero mío en ‘Amor de verano’ y lo que te puedo decir que como papá es súper cariñoso, sin desmerecer a la mamá. Yo conozco más a Antonio que a Sheyla y lo que te puedo decir es lo que yo vi de la relación que tenía con su hijito.

Karen Schwarz

No la conozco mucho hemos tenido la oportunidad de cruzarnos alguna vez en Latina, le tengo buena vibra, no somos amigas, pero no tendría problema en trabajar con ella.

Jazmín Pinedo...

Una amiga mía.

Maricris Rubio

No solo es una amiga mía, más que comadre iniciamos juntas como anfitrionas y siempre nos apoyamos, nos conocemos más de 20 años. Maricris tiene un corazón A1.

Shirley Arica

No sabe, no opina, es que no sé nada de ella, sé lo que se ve en la televisión, pero no la conozco.

Televisión peruana.

Está muriendo porque creo que los productores no están entendiendo que hay que crear contenido con gente real, creo que hay demasiada gente hipócrita y falsa en la TV que busca a personas perfectas y la gente de la calle no se identifica con las personas perfectas. Tienen que entender que todos somos seres humanos y mostrar personas auténticas en la TV, que digan lo que piensan, pero con eso no me refiero a las personas que destruyen, que humillan, sino a personas comunes y corrientes, sin filtros. Creo que la TV peruana necesita un poco de dosis de la TV Argentina o Española.

‘Salsa de Tomate’

Salsa de hoy, salsa de siempre.

