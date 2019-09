Tilsa Lozano iniciará un juicio contra Olinda Castañeda por llamarla ‘robamaridos’

Tilsa Lozano decidió tomar acciones legales contra Olinda Castañeda, luego que la calificó de ‘robamaridos’ por el ampay que las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ le hicieron con el campeón internacional de MMA Jackson Mora, expareja de la modelo.

Según informó la abogada de Tilsa, Katty Cachay, en los próximos días se presentará la demanda por difamación.

“Sí, es verdad, la hará (la demanda). No habrá carta notarial, la va a querellar”, dijo Cachay.

Como se recuerda, tras la emisión del ‘ampay’, Olinda indicó que se sentía traicionada porque su pareja, Jackson Mora, le dijo que pasaría el fin de semana con su hijo.



“Esta chica ( Tilsa) sabía que tenía una relación con él y obviamente ella tiene la fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones; entonces no me sorprende, ahí le dejo mis sobras (...) No me voy a poner a su nivel ni robarle maridos pues, eso ya es chamba de ella, yo no me identifico por eso”, expresó Castañeda en el programa de Magaly Medina .

Por otro lado, Cachay contó que su representada también demandó por difamación a la mamá de Angie Jibaja, Maggie Liza, quien dijo que “Tilsa no deja tranquilo al ‘Loco’ ni a su mujer”, por los juicios que le hizo a su hija.

“Ya se tramitó su querella y se citó a ambas partes. Ella (Maggie) tendrá que dar su descargo en aproximadamente dos semanas y, si no se presenta, ordenarán su captura a nivel nacional”, afirmó la abogada. (D. Bautista)