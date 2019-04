Tilsa Lozano sobre Ivana Yturbe: "No es mi amiga, pero hace mucho tiempo que su imagen se está viendo dañada"

Tilsa Lozano aseguró que no le sorprende que Mario Irivarren e Ivana Yturbe hayan sido nuevamente ‘ampayados’, porque tienen ‘un amor tóxico’.



“Yo creo que van a regresar, ellos tienen un amor tóxico. No sería la primera vez”, comentó la conductora de ‘En exclusiva’.



Si regresan, ¿crees que su relación dure?

No tengo la menor idea, ellos son jóvenes, no sé qué pueda pasar entre ellos.



¿Has tenido la oportunidad de conocerlos?

A Mario lo conozco un poco, es un chico lindo, noble, he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces porque alquila casa donde vivo (en Punta Hermosa), y me parece un chico trabajador, centrado, súper sensato. A Ivana no la conozco, no sé nada de ella.



A Ivana se le está acusando de no haber devuelto varios vestidos que le prestaron, ¿qué opinas?

Han salido a hablar varias personas, ya son tres diseñadores que dicen lo mismo. Lo correcto es devolver las cosas cuando te prestan algo.



¿Qué le recomendarías a Ivana?

Absolutamente nada, no es mi amiga, pero hace mucho tiempo que su imagen se está viendo dañada, creo que esto sería una raya más al tigre.