‘La sentí sincera’, dijo Ethel Pozo, quien entrevistó a Tilsa Lozano en ‘El show después del show’, espacio que la Vengadora utilizó para pronunciarse sobre su supuesta relación con Jackson Mora, ex de Olinda Castañeda.

“Me identifico como madre al cien por ciento, cuando tuve hijas nací nuevamente. Entonces me ponía en el lado de ella (Tilsa) y uno cómo quisiera que a veces, cuando hay errores, que los hijos no se enteren... así como cuido a mis hijas, no quiero que los hijos de otras sufran, porque uno de chico sufre cuando hablan mal de tu mamá o de tu papá”, afirmó.

La gente en las redes no le cree que no sabía que Olinda y Jackson tenían una relación y que sus lágrimas no fueron sinceras.

Lo que importa es que su familia le crea, que ella identifique cuáles han sido los errores y es bueno que haya salido a defenderse. Una no debe quedarse callada eternamente, porque sino los otros avanzan y te siguen difamando. Es lamentable que vaya por la vía legal porque es tedioso, pero deseo que a ninguna mami la difamen, porque los que sufren son los hijos.