Jackson Mora no fue indiferente al cumpleaños de su futura esposa Tilsa Lozano en redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje que hizo suspirar a la modelo. El deportista publicó varias románticas fotografías.

“¡Feliz cumpleaños mi reina! Que Dios te dé muchísimos años más de vida, salud y todo lo bueno que tienes en este mundo. ¡Te amo!”, dijo Jackson Mora en su cuenta de Instagram.

La modelo Tilsa Lozano, quien cumple 39 años este domingo 31 de octubre, respondió rápidamente al mensaje de su amado y lo llenó de corazones.

“Te amo mi amor. Gracias por pasar este 3 cumpleaños juntos y que Dios me regale muchos más a tu lado”, precisó la modelo.

Jackson Mora le envía tierno mensaje a Tilsa Lozano por su cumpleaños. Foto: Instagram

TILSA LOZANO DECORA SU CARRO DE MORADO

¿Tiene presente al ‘loco’ Vargas? Tilsa Lozano recibió duras críticas de la conductora Magaly Medina por decorar su auto de morado, el color que representaba al futbolista Juan Manuel Vargas. La ‘urraca’ aseguró que es una falta de respeto para su novio Jackson Mora al no olvidar su pasado.

“Mi vida personal estuvo expuesta y sigue expuesta. Por más que uno cuide su vida personal o cuide a su pareja, siempre hay muchas cosas que se inventan. Aprendí a no salir a aclarar las cosas, me basta mi verdad y mi paz. Ahora tengo hijos y tengo que cuidar mucho más mi vida personal, pero siempre van a hablar y ya entendí que no es mi problema”, manifestó Lozano.