Tilsa Lozano luce cada vez más enamorada del peleador Jackson Mora y aseguró que el exnovio de Olinda Castañeda ya había pasado la prueba.

Tilsa, hace algunas semanas dijiste que Jackson estaba todavía a prueba. ¿Se puede decir que ya la pasó?

Creo que siempre va estar así, ja, ja, ja. No, en realidad él ya la pasó.

¿Entonces su romance se va consolidando?

Sí, estamos contentos, disfrutando del momento y respetando las etapas.

¿Respetar las etapas significa que descartas la convivencia a corto plazo?

Nos tenemos que conocer bien, ir paso a paso, disfrutar (de nuestra relación), no quemar etapas ni desesperarnos.

Te criticaron mucho por tu apariencia, dicen que estás subidita de peso...

Bueno, los años pasan, qué vamos a hacer. Uno tiene que sentirse feliz de lo que tiene. Lo importante es eso.

¿Qué te pareció el comentario que hizo ‘Peluchín’ en el programa de Magaly, contando que te conoció llorando por Juan Manuel Vargas?

No hablo de él.

En tanto, Jackson Mora restó importancia a la revelación que hizo el ahijado de Magaly Medina.

“La verdad que no me importa, fue en una época en la que no tenía nada que ver yo”, precisó el boxeador durante el ‘Fusion Fighting Championship’ que se realizó en Barranco. (F. López)