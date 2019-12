A través de sus redes sociales, Rodrigo González reveló una fotografía en la que aparece el luchador Jackson Mora con la siempre polémica Tilsa Lozano en una situación comprometedora que confirmaría su relación amorosa.

Minutos antes de que Olinda Castañeda arremetiera contra Tilsa Lozano en el sillón rojo de El valor de la verdad, Peluchín compartió una foto en la que Jackson Mora le coge la pierna a Tilsa Lozano.

Olinda Castañeda contó que Tilsa Lozano se metió por las ramas en su relación con Jackson Mora e incluso reveló que el luchador viajó con ‘la vengadora’ a Panamá.

“No vale la pena la persona con la que me sacó la vuelta, no me duele”, dijo Olinda Castañeda en el sillón rojo minimizando a Tilsa Lozano.

¡Aquí la foto!