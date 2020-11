Tilsa Lozano tiene un brillo especial en los ojos y se le nota feliz. También ha perdido peso y sus curvas alborotan a un grupo de trabajadores que están cerca de su casa de playa, donde recibió a Trome para contarnos que está enamorada de Jackson Mora, a quien describe como un caballero y un hombre protector que ablandó el corazón de piedra con el que quedó al terminarse su última relación.

Tilsa, estás regia, ¿cuánto has bajado?

Nueve kilos, me faltan tres. No me he cortado ningún órgano del cuerpo, el estómago sigue intacto, no tengo ‘lipo’, ni tomo pastillas. Estoy haciendo una dieta con un nutricionista.

¿Jackson te entrena?

No y no sabes cómo sufre, porque me dice ‘ya, vamos a boxear’ y yo respondo no.

Comentaste que Jackson es detallista, pero cuesta creerlo porque se le ve rudo, fortachón...

Es un caballero y lo que dices es lo mismo que pensaba. La primera vez que lo vi hasta miedo me dio y dije: ¡Ay no, qué grande que es! No alucinaba para nada la personalidad que tiene.

Pensabas que si te abrazaba te desarmaba.

A veces tiene que controlarse, porque es tosco. Te quiere hacer un cariño y por la misma fuerza que tiene, le tengo que decir: Cuidado con mi cuellito.

Pero es bonito que te apapache.

Sí, te sientes protegida en diferentes aspectos porque esa seguridad y protección es una fortaleza. Muchas veces, cuando me he derrumbado, él me dice ‘vamos, chola, para adelante que sí se puede’.

¿Y qué les dirías a las personas que no te ven tan enamorada y que estás con él porque es una persona pudiente?

Es que no tengo nada que decirle a nadie, es mi vida privada. Si te das cuenta, no he expuesto mucho mis relaciones amorosas, ni siquiera con el papá de mis hijos, porque creo que el tema del amor no necesitas ponerle luces como un árbol de Navidad. La opinión de los demás siempre será su opinión, ¿qué puedo hacer? Voy y les toco la puerta para decirles ‘por si acaso, estoy recontraenamorada’, que piensen lo quieran.

¿Es eso o ya te salió coraza?

También, pero creo que el amor, de madre, pareja, son cosas íntimas y personales. Si ves mis historias de Instagram, hay cosas con él, pero no es que todo el día este ‘muack, muack’.

¿No eres tan afectuosa?

Lo soy, pero no me voy a grabar 24 horas para decir que me está dando amor o yo a él. Uno tiene que cuidar su amor, mientras más expongas, más opinan, hablan y comentan.

Ustedes empezaron su relación medio accidentada con un ‘ampay’.

Lo que pasa es que cuando conoces a alguien no es que al otro día ya son enamorados, porque así no funcionan las cosas. Salíamos en grupo y se fue generando un vínculo, ahí fue donde empiezan los comentarios.

Claro, hablaron de que le ‘serruchaste’ el piso a Olinda (Castañeda).

Por suerte él salió a aclararlo y ese tema quedó zanjado. Después la señorita dio su versión, ambos lo hablaron y ahí no tenía nada que ver, ese no era mi roche.

¿Y la denuncia contra Olinda procedió?

Ella se retractó.

¿Podría haber una amistad?

No, tengo pocos amigos.

¿Sabes que ya se casó?

Sí.

¿Revisas el celular de Jackson?

No.

¿Se saben sus claves?

No, además el que te la quiere hacer te la hace y ustedes me van a avisar.

¿Jackson es celoso?

No, es protector. Hay ciertas cosas que por ahí no atracaría como, por ejemplo, si le digo que mañana hago Playboy, no creo que le guste mucho, pero sabe con quién se ha metido, no soy la madre Teresa, me debe haber ‘gugleado’ antes de estar conmigo, conoce mi historial, sabe lo que hice. Meterte con una Tilsa Lozano y pretender que no esté en bikini, mejor búscate una chica que tenga otro perfil y que haga otras cosas.

¿Perdonaste a Jackson alguna ‘sacada de los pies del plato’?

Yo no puedo salir a desmentir por cada cosa que él haga, primero porque me da flojera y segundo ya estoy acostumbrada, pero si me sacan una imagen de él chapando, entrando a un ‘telo’ de la mano con alguien, eso sería otra cosa.

Él debe estar aprendiendo de esta situación.

Le fastidia más que a mí, porque hablan de él, por último yo sería la víctima, por así decirlo, y él, ‘el pendeivis’, pero ya aprenderá, ¿no? A Miguel (Hidalgo, padre de sus hijos) le pasó lo mismo, claro, tuvo sus roches, pero cuántos videos le sacaron en los que no había nada.

Aparte la relación se basa en la comunicación y confianza.

Claro, y cada pareja tiene sus códigos, si a mí no me importa que salga con sus amigas, por qué te va importar a ti, si no es tu marido sino el mío…. anda cuida a tu marido, que yo cuido al mío.

Del pasado, ¿cambiarías algo?

No, creo que fui ‘pelotuda’ cuando tuve que ser ‘pelotuda’. Si la Tilsa de hoy viviese cosas que pasaron hace diez años, no reaccionaría igual porque tengo 38 años, pero no me arrepiento porque de esas cosas uno aprende, así es el camino, te caes y tropiezas, pero te levantas.

¿En qué has cambiado?

Me he abierto bastante, quedé bien dura, fría, con el corazón de piedra y él ha tenido la paciencia y amor para aguantar esa frialdad, sobre todo ahora que soy mamá, porque en mis relaciones anteriores, que no han sido muchas, no era mamá, luego vino mi relación con Miguel, que fue la ruptura más dura, porque no solamente terminé con mi enamorado, se rompió mi familia y quedé muy dolida, desilusionada. Él apareció año y medio más tarde y tuvo paciencia, por eso digo las cosas con calma porque no quiero que mis hijos vean hoy día a Pedrito, mañana a Pepito, pasado a Jackson, quiero que mis hijos tengan una imagen de familia bien constituida, sería bonito que sea con él.

Magaly comentó que ahora sí te lucen, porque antes no lo hicieron.

Que diga lo que quiera decir, no tengo nada que responder.

¿Te volverías a sentar en su set?

No tengo ningún problema con ella, no sé si ella conmigo y en este momento de mi vida valoro mucho mi paz, tranquilidad, si ella quiere tener una entrevista alturada y civilizada, no tendría problema, pero para qué voy a ir para que me diga: porque tú hace quince años…

Pero el tema de hace quince años es recurrente cuando se dirige a ti.

Porque es lo único que tiene para decir de mí, entonces ya pues. Si le funciona, la respeto, es su programa y tiene que sacarlo adelante.

Y cuando Janet Barboza te dice ‘amiga, date cuenta’, ¿no te incomoda?

No, porque es su trabajo y es su personaje. Al final ella no vive conmigo, no duerme debajo de mi cama, no está en mi clóset, es su chamba y la respeto.

O porque no es una opinión tan dura como la de Magaly...

Porque no está juzgando o asegurando algo que a ti no te consta. Ella da su opinión basada en lo que ve, creerte el dueño o dueña de la verdad, eso es muy diferente. Además, no puedes escupir al cielo, mañana esa obsesión o ensañamiento que tienes por una persona, puede pasarte a ti. El ‘mea culpa’ también es conmigo, pues me pude haber ido de boca, no me hago la ‘calzón con bobos’.

Estás como Sheyla...

Me da pena lo que pasó con Sheyla, creo que ahí también se han excedido. Al margen de eso, pienso que ella tiene la capacidad de reinventarse. ¡Por favor! ¿Quién no ha cometido un error?