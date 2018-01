Tilsa Lozano nuevamente estará en el sillón rojo y algunos le piden que deje de 'lucrar' con 'Loco' Vargas

Cuando la veterana modelo Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo del desaparecido, y polémico, programa El valor de la verdad, la ciudad se paralizó. Sus declaraciones sobre el presunto vínculo que tuvo con el jugador Juan Manuel Vargas causaron muchas repercusiones y fueron blanco de no pocas opiniones.



Parece que la historia que contó Tilsa Lozano aquella vez no estaba completa. Y es que ella anunció, en un comercial difundido por Latina, que dará más revelaciones que podrían ser de aquel episodio de su vida.



"Porque aún tengo mucho que revelar. Este lunes regreso a la silla", menciona Tilsa Lozano en dicho spot. Esta secuencia de preguntas y respuestas, como dijo, se transmitirá en el espacio Amor de verano.



Esta nueva serie de declaraciones ha motivado diversas reacciones. Algunos le pidieron a Tilsa Lozano que diga todo lo relacionado al supuesto romance que tuvo con el 'Loco', mientras que otros le solicitaron que ya no lucre más con él y que deje al jugador feliz con su familia.



Hay que mencionar que Tilsa Lozano estuvo en El valor de verdad en el año 2013. Los secretos que ella tenía guardados dieron cuerda parta dos ediciones del referido sabatino, el cual era conducido por Beto Ortiz.