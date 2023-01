Tras varios años de silencio, Tilsa Lozano se pronunció sobre el polémico amorío que vivió con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, más conocido como ‘Loco’. Según la modelo, vivió una “tormenta” por las críticas de ciertas personas, pero que, sin embargo, las mujeres del país se vieron identificadas y la apoyaron.

“¿Por qué me voy a arrepentir? Mi tormenta fue el ensañamiento público que tuvieron ciertas personas conmigo. No (no lo sentí de la gente) porque el pueblo se identifica con cosas reales, cuando lloras, cuando te caes, cuando te equivocas, las marcas están muy equivocadas porque la gente no se identifica con la familia perfecta, es mentira”, dijo.

Para la ‘exvengadora’, el público la respaldó cuando se presentó en el desaparecido programa de Beto Ortiz, ‘El Valor de la Verdad’, donde reveló el romance con el expelotero, quien estaba casado con Blanca Rodríguez.

“El momento en que la gente más amor me demostró a mí, (En El Valor de la Verdad), las señoras y mujeres me escribían, me veían por la calle y me abrazaban, me veían y lloraban porque la gente se identifica con la gente real no con la que vende la televisión . Nunca escondí ni lo bueno ni lo malo, me sacaron la vuelta, me mintieron. Qué me hace diferente a mí que a ellos, yo digo la verdad, no finjo”. dijo.

TROME | Tilsa Lozano se confiesa sobre el 'Loco' Vargas

TILSA LOZANO: “NO ME ARREPIENTO DE NADA”

La conductora Verónica Linares le recordó a Tilsa Lozano cómo fue que incrementó su popularidad debido a la relación con el pelotero ‘Loco’ Vargas y aprovechó en preguntarle si se arrepiente de algo, sin embargo, la respuesta de la modelo sorprendió a Verónica Linares. “Él te hizo reventar la popularidad”, le comentó.

“ Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, dijo.

Tras esto, la modelo, ahora casada con el boxeador Jackson Mora, remarcó que fue el mismo ‘Loco’ Vargas quien confesó estar separado de su esposa durante su romance con ella.

“ Era muy fácil ver un programa donde el tipo salió a decir que estaba separado, a nadie le importó, salió en el programa de Aldo Miyashiro . Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó. ¿Por qué? Porque vendía más señalarme a mí... Para mí, es totalmente insignificante. Yo sé mi verdad y cómo pasaron las cosas”. acotó.