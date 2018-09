Karla Tarazona se solidarizó con Tilsa Lozano después de que Miguel Hidalgo, su pareja y padre de sus hijos, fue grabado muy cariñoso y bailando pegadito con varias chicas, y le aconsejó que se refugie en sus hijos.

“La verdad, prefiero no ahondar en el tema, no quiero hacer ‘leña del árbol caído’, porque yo he pasado esto y sé lo difícil que es cuando una mujer que recién ha dado a luz pasa por una situación tan complicada como esta”, dijo Karla Tarazona.

"No he visto el video, pero imagínate una mujer que recién da a luz, que está con todas las sensaciones y sentimientos a flor de piel, es feo, se siente feo. Lo único que le puedo decir es que cuando una tiene hijos y pasa por situaciones complicadas se debe pensar en los pequeños, porque somos el ejemplo de ellos, y nos tienen que ver fuertes. Sí, puedes llorar, puedes gritar, pero en tu cuarto, encerrada bajo ‘cuatro llaves’... cuando sales tienes que llevar siempre una sonrisa para que ellos aprendan a ser fuertes como tú” , mencionó Karla Tarazona.

Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano

La ex de Christian Domínguez también comentó que la vida da mucha vueltas y uno debe hacerse responsable de las cosas que hizo.“La vida da muchas vueltas. Uno tiene que hacerse responsable de las cosas que hace... lo único que queda es seguir avanzando”, enfatizó Karla Tarazona.

La exconductora de TV se hizo un tatuaje en la espalda con los nombres (en hebreo) de sus tres hijos. Finalmente Karla Tarazona mencionó que los juicios que enfrenta con Christian Domínguez y Leonard León siguen su curso.

