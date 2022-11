Kathy Sheen compartió, este viernes, imágenes de la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora, entre las que se destacaron unas historias que mostraron a la exvengadora perreando hasta el suelo, mientras su ahora esposo se ‘arrochaba’ y desistía de seguirle los pasos.

Según la periodista, luego de su publicación comenzaron a llegarle varios comentarios criticando el comportamiento de la popular ‘Colita’. “Ese baile sí que es muy vulgar, le quitó la dulzura de las novias” , escribió una de sus seguidoras, desatando la indignación de Sheen y de su pareja, que se encontraba a su lado.

“No se hagan las modocitas pues comadres, no sean hipócritas pues, me llegan estos mensajes de ‘qué falta de glamour’... se hacen las dignas. En nuestro matrimonio, yo voy a perrear así”, dijo la exreportera dirigiéndose a su novio, quien no pudo controlarse y dio su opinión sobre los comentarios de los detractores de Tilsa.

“Cualquier mujer en su boda está con toda la emoción y bailan como locas, ahora vienen a hacerse las tercias. Tú, la que está viendo, la que ha puesto su comentario ahí, no te vas a escapar, tú vas a perrear igual que Tilsa y hasta peor has perreado, y encima has tomado Cristal”, dijo la pareja de Kathy Sheen destando las risas de la periodista.

Pareja de Kathy Sheen no toleró los comentarios en contra de Tilsa Lozano y se despachó con todo contra las seguidoras de la periodista.

TILSA PERREA PERO JACKSON NO PUEDE SEGUIRLA

Tilsa Lozano y Jakcson Mora se casaron la tarde de este viernes 25 de noviembre. La parejita se dio el sí luego de tres años de relación, en una íntima ceremonia en Pachacamac, donde solo estuvieron sus amigos cercanos y familiares, además de algunas escasas figuras del espectáculo como el Zorro Zupe, Natalia Otero y Daniela Cilloniz.

La periodista Kathy Sheen mostró en sus historias algunos detalles de la ceremonia y posterior celebración. En las imágenes, se ve a la popular ‘Colita’ con el vestido que eligió para la fiesta, blanco y con transparencias en la parte inferior, además de unas botas, que se calzó para bailar mejor.

En un reciente video, se le ve ‘perreando’ junto a su ahora esposo Jackson Mora, inclusive mostrando pícaros pasos, aunque el peleador se ‘palteó’ y evitó seguirle el ritmo hacia el final del clip, generando la decepcionada reacción ed la exVengadora.

“Ah no, Tilsa a sus 40 años y en 20 uñas regaetonea, perrea, menea la cadera y Jackson, a sus 47... Rivellino, qué pasó, no puede ser que a tus 47 años y siendo deportista, no puedas darte tu meneadita hasta abajo, qué pasó Jackson, parece que la ausencia de deporte ha hecho que tus articulaciones se congelen , se atrofien, pero lo cierto es que Tilsa dijo no, es mi boda, y ha cambiado de taquitos, se puso unas botitas súper cómodas porque así hay que perrear”, opinó Kathy Sheen.

