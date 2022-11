Tilsa Lozano ya pasó a las filas de las casadas; no obstante sigue dando de qué hablar a través de las publicaciones que realiza en su cuenta en Instagram.

La popular conejita compartió su última fotografía como soltera luciendo un enterizo rojo con un sexy escote durante el programa El gran show.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del presentador de Amor y fuego, Rodrigo González fue el mensaje que Tilsa escribió al pie de la foto: “El lobo nunca dejo de pensar en Caperucita”.

Rodrigo González analizó en su programa el por qué dice Lozano mandaría esta indirecta y señaló que sería para su expareja el ‘loco’ Vargas.

“El lobo nunca dejó de pensar en Caperucita. Mejor pon: “el loco nunca dejó de pensar en Caperucita”, afirmó el conductor de Willax.

“¿Te parece necesario? ¿Para quién es eso? ¿Para Jackson? o acá inventamos o nos cae mal Tilsa que le buscamos eso, las cosquillas. ¿Qué es eso? a poco de su matrimonio”, cuestionó también el conductor de TV.

Ante esta situación, Gigi Mitre afirmó que no le extrañaría que Tilsa Lozano se case hoy con un vestido lila.

“A mí no me extrañaría que Tilsa se termine casando con un vestido lila”, dijo Gigi. De inmediato, Rodrigo González agregó: “a mí tampoco me extrañaría. Yo creo que con tal de que de que hablar”.

Para el popular Peluchín, el matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora no tiene el interés mediático como el de otros matrimonios del espectáculo.

