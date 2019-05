Tilsa Lozano lanza advertencia a Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas 

La conductora Tilsa Lozano dijo que le sorprende que Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, esté negociando su participación para ‘El valor de la verdad’, donde estaría pidiendo la suma de 150 mil soles para sentarse en el ‘sillón rojo’.



“Ya tenía esa información, pero me sorprende porque dice que no le gusta la farándula, que no ventila su vida privada y solo habla de fútbol”, sostuvo.

¿Crees que le haga falta el dinero?

No sé. Tal vez cambió de mánager, porque ahora es otra persona (Blanca Rodríguez) quien le está buscando otro tipo de negocios.



Se dice que estaría pidiendo 150 mil soles y condicionando a que las preguntas sobre ti sean solo 4...

¿Y de qué más le van a preguntar? Pero si se sienta, no creo que diga algo malo de mí.

¿Te molestaría que hable de ti?

Todos tienen derecho a hablar, si él quiere sentarse, lo presionan, lo obligan o le nace, está bien. Estoy tranquila y no tengo nada que ocultar, pero a veces uno va por lana y sale trasquilado.



Si él va al programa, ¿ volverías al ‘sillón rojo’?

En todo caso, que quede claro que yo no estaría encendiendo el cañón. Este equipo (señala su celular) es de este año, es lo único que voy a decir.

De otro lado, Beto Ortiz respondió a los rumores sobre la posible participación de Vargas en ‘El valor de la verdad’.



“El premio mayor son 50 mil soles. Si CR7 quiere venir por 51, quizá podríamos considerarlo”, escribió en su Twitter.