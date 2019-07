¿Laura Borlini serruchó a Tilsa Lozano en la conducción de 'En Exclusiva'? Ella responde

Laura Borlini apareció en el programa ‘En exclusiva’ los últimos días, en medio de las especulaciones de la salida de Tilsa Lozano. ¿Acaso la argentina tomará el puesto de la 'Vengadora'?

En conversación con Trome, Laura Borlini aclaró que la producción le pidió que esté como conductora un par de días porque Tilsa Lozano se encuentra ‘delicada de salud’ y desconoce sobre los rumores de su renuncia.

“Le escribí hace unos días porque estuve preocupada por su salud y me dijo que tenía descanso médico. Me llamaron para conducir el jueves y el viernes, pero mañana (hoy) no podré porque tengo una actividad”, sostuvo Laura Borlini.

¿Te han ofrecido ser la conductora del programa?

No sé nada. A mí me han llamado para apoyar.

¿Desearías quedarte?

​Quiero mucho a Tilsa y ojalá regrese, porque lo último que soy es una persona que quiera ‘serruchar’.

¿Te gusta la idea de conducir?

​Sí, porque es mi pasión, pero si ella toma la decisión (de irse), yo feliz de hacerlo. Pero no me gusta hablar o especular.

(D. Bautista)