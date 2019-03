Tilsa Lozano sobre 'Loco' Vargas y Miguel Hidalgo: "¿Cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida?"

La tiene clara. La conductora de TV Tilsa Lozano no dudó en contar su verdad y reveló quién ha sido el amor de su vida: Si Juan Manuel Vargas o Miguel Hidalgo. En conversación con Laura Borlini en Radio Capital, decidió contar detalles de su elección.

La conductora radial le preguntó a la Vengadora si es que, por el amor intenso que tuvo por el Loco Vargas en su momento, lo consideraba como el amor de su vida. Ante ello, Tili aseguró que el exfutbolista no significó nada importante.

"Fue un amor intenso (el del ‘Loco’ Vargas), cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida real, el hombre de mi vida, al padre de mis hijos, una persona con la que formé una familia, una persona que me ayudó a desarrollarme como mujer, como todo", declaró Tilsa Lozano.

La empresaria consideró la relación que mantuvo con el Loco Vargas como 'tormentosa y horrible', algo que no podía comparar con la historia de amor que compartió con Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos.

"Lo que yo viví con Miguel fue un amor de verdad, de paz, bonito, obviamente no tiene ni punto de comparación”, manifestó. Incluso, Tilsa Lozano indicó que la relación que actualmente tiene con su ex es buena, pues él mantiene contacto por sus hijos y por ella misma.

“A pesar de que nos hemos separado, no he llegado a separarme al 100%. Estando separados hace cuatro o cinco meses, él sigue siendo un hombre maravilloso que me apoya, que me llama cada dos días para preguntarme si estoy bien”, dijo.