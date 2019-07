Tilsa Lozano estalla en llanto al despedirse de 'En Exclusiva' y revela el motivo de su renuncia

¡Se va! Tilsa Lozano confirmó que deja ' En Exclusiva', el programa diario que conducía al mediodía por Panamericana Televisión. En una emotiva despedida, la ex Vengadora explicó sus motivos para abandonar el espacio de espectáculos.



"Me ausenté dos semanas, fue por un tema de salud. Tuve un cuadro de estrés severo, un estrés que me llevó a tener muchos dolores de espalda y en el cuerpo. Conversándolo con especialistas, este estrés se debía a que soy mamá y ser mamá y trabajar es difícil", indicó Tilsa Lozano.

En ese sentido, aseguró que sentía cargo de conciencia y culpa por no pasar todo el tiempo posible con sus pequeños. "Yo vivo en Punta Hermosa, a una hora y media de acá, y salir muy temprano de mi casa, no poder ver a mis hijos por la mañana, encargarme de mis otros negocios", argumentó la ex Vengadora.

Asimismo, negó las especulaciones que surgieron en los últimos días, que aseguraban que la habían echado por la transparencia que utilizó en su última aparición y que renunció por un tema de dinero.

Por otro lado, estalló en llanto al agradecer al productor de 'En Exclusiva', Renzo Madrid, por creer en ella cuando nadie más lo hacía. "A mí me encanta la televisión. Para mí la televisión es una pasión, me gusta lo que hago, amo a mi equipo de trabajo, para mi es difícil porque se vuelve una familia", agregó Tilsa Lozano.

Finalmente, le deseó lo mejor a la próxima conductora del programa. "Acá no es que nadie me este serruchando, yo le deseo a 'En Exclusiva' lo mejor y sé que la conductora que venga lo va hacer muy bien y que lo valore porque está cayendo en manos maravillosas", puntualizó.