Tilsa Lozano llora y cuenta su verdad tras ampay del padre de sus hijos en discoteca con otra mujer | VIDEO | FOTOS

Tilsa Lozano decidió contar su verdad al programa 'Válgame Dios' y a su conductor, Rodrigo González. En el avance que Peluchín compartió en su cuenta de Instagram se puede ver a la 'exvengadora' llorando por la difícil situación que vive en este momento.

Al parecer, Tilsa Lozano sí estaría separada del padre de su hijo, Miguel Hidalgo, alias 'Miguelón; quien fue protagonista de un ampay en el que se le ve bailando muy cariñoso al lado de una mujer en una discoteca.

En el avance de la entrevista, Rodrigo González le dice "las parejas dicen 'estamos embarazados'", a lo que Tilsa Lozano responde "bueno, a él no... Lo que no le nace, no le nace".



Tilsa Lozano avance

En la entrevista, Tilsa Lozano tiene varios episodios en el que se quiebra y derrama lágrimas por el padre de sus hijos con quien habría vivido duros momentos a su lado durante su último embarazo.

Comos e recuerda, Válgame Dios difundió unas imágenes de Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, en una discoteca disfrutando en compañía de un grupo de amigos. El video publicado tiene fecha de hace dos meses, cuando la Vengadora tenía 8 meses de embarazo.

En el video de Válgame Dios aparece Miguel Hidalgo bailando con bastante confianza con un par de mujeres que se encuentran en una discoteca. Según contó Rodrigo González, el video les llegó hace meses, pero la producción decidió no emitir el material por el estado de Tilsa Lozano.