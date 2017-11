Tilsa Lozano se quebró al recordar que expareja intentó matarla con un cuchillo [VIDEO]

Tilsa Lozano estuvo como invitada en el programa de Mávila Huertas para hablar sobre diferentes temas. Uno de ellos fue Paolo Guerrero. La 'Vengadora' defendió al capitán de la selección tras su suspensión por 30 días y destacó que el 'Depredador' siempre se caracteriza por su buena conducta.

“Paolo es un jugador que siempre se ha mantenido en una línea recta, siempre con buena conducta. La única vez que se vio metido en un escándalo se demostró que él era inocente. Entonces eso es lo raro”, dijo Tilsa Lozano.

Pero eso no fue todo. La modelo también se quebró durante la entrevista al recordar la agresión que sufrió por un antiguo enamorado. Según contó Tilsa Lozano, ese hombre le puso un cuchillo en el cuello y le quemó el rostro con un cigarro.

Tilsa Lozano habla sobre caso de Paolo Guerrero

“Sí, me han maltratado físicamente, he sido víctima de un episodio de agresión cuando era chica, jovencita, con un enamorado... Me quemaron la cara. Fue un ataque de celos, me ahorcaron, pusieron un cuchillo en mi cuello y quemaron mi cara con un cigarro”, contó la ‘Conejita’ en el programa ‘2017’.

Luego, Tilsa Lozano agregó que ahora es una mujer fuerte por todas las cosas que ha vivido. “La base para salir del hoyo es la familia, mi papá y mi mamá fueron incondicionales y superé ese capítulo amargo de mi vida”, dijo la Vengadora.

Por otro lado, en el programa ‘Trapitos al aire’, de Willax, Tilsa Lozano señaló que mantiene la ilusión de casarse con Miguelón, pero no va a obligarlo a hacer nada que él no quiera.

Tilsa Lozano llora

