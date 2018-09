Tilsa Lozano a Magaly Medina: "Está en Europa con el marido, pero pensando en mí. Fácil él no la tiene bien entretenida"

Tilsa Lozano no se queda callada y arremete contra Magaly Medina. La Vengadora no se quedó callada y opinó sobre el posible regreso de la Urraca a la pantalla chica. Para Tili, la exconductora debería dedicarse a rajar, pues en eso es buena.

"Yo lo dije cuando me entrevisté con ella. No es una persona audaz, capaz, ella simplemente es buena para rajar, pero a veces cruza chicotes y se contradice ella misma. Fueron 3, 4, 5 veces que me ataca", declaró Tilsa Lozano durante una transmisión en vivo de Trome.

Pero eso no fue todo. La mejor amiga del Zorro Zupe aclaró que ella no ataca a Magaly Medina, sino que se defiende después que la 'Urraca' la menciona. Por eso, Tilsa Lozano no se queda callada viendo cómo la critican.

"No tengo tiempo para estar respondiéndole a la señora que está aburrida. Yo respondo cuando me da ganas de responderle. Está en Europa pensando en mí. Ella friega, fastidia, todo, pero a ella no se le puede decir nada. A mí me da lástima", indicó la Vengadora.

Por si eso no fuera todo, Tilsa Lozano le mandó un misil a Magaly Medina y a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. "Está en Europa con el marido y está pensando en mí. Fácil el marido no la tiene bien entretenida. No la entiendo"

Tilsa Lozano se refirió al posible regreso a la TV de Magaly Medina y le recordó uno a uno los 'fracasos' que tuvo en su último año en Latina. La Vengadora incluso recalcó que sus programas solo llegaban a dos puntos de rating.

"Claro está que después de hacer dos puntos de rating en su último intento de volver a la TV, es que la gente no la acepta. Eso está clarísimo. (No le fue bien) en nada. En el noticiero le fue mal, en el programa que tenía de magazine también. Yo creo que es buena para algo: es buena para el chisme y para rajar. Si ella quiere regresar a la televisión, debería volver al chisme, que es lo único que sabe hacer", finalizó la Vengadora.