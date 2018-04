Tilsa Lozano: "Magaly Medina no merece ningún respeto" [FOTOS]

¡La de nunca acabar! Tilsa Lozano aseguró que Magaly Medina no merece ningún respeto y que siempre la saludó cuando conducía ‘Amor de verano’ por Latina.

“Yo sí la saludaba. Durante tres meses me crucé con la señora, le digo señora por respeto, pero la verdad... no merece ningún respeto; entonces, le vamos a decir Magaly nomás. Me he cruzado con Magaly durante tres meses en el canal y yo saludo. Estoy acostumbrada a saludar a todas las personas con quienes me cruzo. Digo: ‘Buenos días, buenas tardes o buenas noches’, pero nunca me contestó. ¿Si es porque no le caigo bien? Sí, pues, me imagino, pero eso me alimenta el ego, yo insisto de ‘chinche’”, comentó Lozano en el programa ‘Beto a saber’.

De otro lado, restó importancia a las declaraciones de Angie Jibaja, quien deslizó que Tilsa Lozano habría sido ‘la amante’, en alusión al romance que tuvo con el futbolista Juan Manuel Vargas.

“No estoy muy enterada de lo que dijo porque estuve de viaje. Nunca tuve problemas con Angie, pasaron un ampay en el programa donde trabajaba y salía besándose con un niño de 19 años. No soy ninguna ‘cucufata’, pero a mí nunca me han gustado los mocosos” , indicó Tilsa.

Finalmente, allegados a ‘Combate’ revelaron que Tilsa Lozano será el nuevo jale del reality para ser jurado en una nueva secuencia de baile.