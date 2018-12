Tilsa Lozano arremete contra Magaly Medina: "Es una persona que tiene un vocabulario reducido y mente limitada"

‘Es necia y soberbia’, dijo Tilsa Lozano sobre el retorno a la televisión de Magaly Medina , a quien no dudó en recordarle que hacía 2 puntos de rating en el programa que condujo en Latina.



“Ella es necia, ¿no? En el noticiero hacía dos puntos y en el otro programa tres. Uno tiene que aprender a ‘apechugar’, si le fue mal, decir que le fue mal, pero no echarle la basura a todo el mundo para quedar intacta”, sostuvo Tilsa Lozano, quien se convirtió en la vocera de la campaña ‘Basta ya’, que promueve la ‘Fundación Rústica.



Magaly ha reconocido que es una ‘pacharaca de corazón’.

Cambia de versiones, porque primero se va al noticiero, se hizo la fina, empezó a juntarse con Jessica Newton, se fue a la ‘Fiesta blanca’ y ahora dice que es ‘pacharaca’. Tiene problemas de identidad. Que se decida y que no engañe al público.

Se dice que volvería a conducir un programa de espectáculos.



¿Crees que le vaya bien?

Si regresa al ‘chisme’, sí, porque es para lo único que funciona y en lo que le ha ido bien. Tiene que dejar la soberbia y hacer caso a su productor. La televisión ha cambiado, el público no aguanta a una sola persona en pantalla, a menos que sea un Beto Ortiz, que es un capo, pero si es una persona que tiene un vocabulario reducido y mente limitada, no. Necesita un panel para que la soporte.



¿Irías a su programa?

Claro, pero que ‘rompa el chanchito’, tal como lo hizo la vez pasada.



‘HAY UN SENTIMIENTO’

​

De otro lado, dijo que todavía tiene un sentimiento hacia el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, pero descartó una reconciliación. “El sentimiento está, lo quiero y lo voy a amar siempre como el padre de mis hijos”, concluyó.