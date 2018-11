Tilsa Lozano y la mamá del 'Loco' Vargas ¿mantienen contacto? | FOTOS

Hace unos días, Carmen Risco, madre del futbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas, estuvo de cumpleaños. ¿Acaso Tilsa Lozano saludó a la señora? ¿Aún mantienen una estrecha relación? La 'Vengadora' se animó a contestar durante la inauguración de su nuevo salón de belleza.

De acuerdo a Tilsa Lozano, no lo hizo. Sin embargo, si se la cruza en algún momento, no le negaría el saludo. “No la saludé, pero no tendría nada de malo saludar a una persona a quien le tuviste cariño en algún momento”, concluyó la Vengadora.

Tilsa Lozano prefiere no hablar de ningún tema relacionado a Juan Manuel Vargas. Desde algún tiempo, 'Tili' decidió no responder indirectas o preguntas sobre el futbolista o su esposa, Blanca Rodríguez.

Tilsa Lozano acaba de inaugurar su salón de belleza 'SER' by Tilsa Lozano, ubicado en Miraflores. La Vengadora organizó un evento junto a varias figuras de la farándula para darle el apoyo por su nueva empresa. Miguel Hidalgo también estuvo presente, pese a su separación.