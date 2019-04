Tilsa Lozano mandó indirecta a esposa de Juan Manuel Vargas porque le da 'Me Gusta' a fotos de Yahaira Plasencia

Tilsa Lozano dijo que Juan Manuel ‘Loco’ Vargas se retiró del fútbol, pero sigue jugando en otras canchas al presentar una nota en su programa ‘En Exclusiva’, donde mostraron que el jugador le da ‘likes’ a las fotos más sensuales de Yahaira Plasencia.



“Vamos a hablar de un exjugador que se ha retirado de las canchas, pero parece que el ‘Loco’ Vargas de otras no se ha retirado. Lo decimos porque le pone ‘like’ a las fotos de Yahaira Plasencia, pero no a las que sale con su perrito o su mamá, sino que pone ‘likes’ donde muestra el ‘pack’ (derriere) completo”, dijo Tilsa Lozano.



“Si yo no te sigo y le doy ‘like’ puede ser que te estoy ‘stalkeando’, pero si le pongo ‘like’ a 4 fotos donde sale con el ‘totó’ al aire, a mí me parece una falta de respeto... no me parece mal, me parece sospechoso”, señaló.



Tilsa, ¿qué crees que dirá Blanca de los ‘likes’ de Vargas a Yahaira?

Yo hablo de los temas que tengo que hablar en el programa, después prefiero no dar relleno... al final eso es cuestión de ellos, es su ‘like’, es su dedo, es su Instagram.



Pero dijiste que era sospechoso...

Si mi marido le pone ‘like’ a la foto donde ella se muestra muy sugerente yo no estaría muy contenta.



¿Te molestarías?

Sí, claro.



Independientemente de que sea el ‘Loco’ Vargas’ hay que tener un ojo en la pareja.

No, porque tú no vas a estar como una enferma mirándole el teléfono o revisando las redes sociales. Se supone que es tu pareja y tiene que respetarte y tú igual, es esa mi forma de pensar, cada uno conoce su material.