Tilsa Lozano mantiene una buena relación con 'Miguelón' y esta fotografía familiar lo prueba | VIDEO

Tilsa Lozano demostró que mantiene una relación cordial con su expareja Miguel Hidalgo, conocido como 'Miguelón', al compartir una fotografía muy familia en sus redes sociales. La 'Vengadora' sorprendió a más de uno con esta publicación.

En la imagen que compartió Tilsa Lozano se ve a Miguel Hidalgo acompañado de su hija Valentina, disfrutando de un día de playa en familia.

Luego de el escándalo que supuso su ruptura, Tilsa Lozano y 'Miguelón' han sabido poner por delante sus roles de padres, dejando de lado los dimes y diretes.

ACONSEJA A MAMÁ DE ANGIE JIBAJA

“La tienen que amarrar, hacerla dormir dos semanas y desintoxicarla del todo” , fue el consejo de Tilsa Lozano para la mamá de Angie Jibaja, después de que la ‘Chinita’ se cortara los brazos.



“Más allá de los problemas personales y legales que tengamos, Angie es un ser humano y siempre desearé que todas las personas se mejoren. Me da mucha pena todo lo que está pasando, ella no tiene capacidad paratomar sus propias decisiones, no puede discernir entre lo bueno y lo malo para su vida y así no recuperará a sus hijos”, afirmó la ‘Vengadora’.