Tilsa Lozano contó que la advertencia que le pidió a Pamela Franco le cante a Jackson Mora, por si el peleador se portaba mal, no fue para darle un ‘jalón de orejas’, sino porque como toda mujer está ‘marcando su territorio’.

¿Tilsa, esa llamada de atención para Jackson fue porque pasó algo?

Es una broma. A las mujeres siempre nos gusta marcar un poquito nuestro territorio.

Tu relación se va consolidando, ¿cuál es el secreto?

Creo que no hay secreto, cada relación es diferente, es un mundo de dos personas y con el tiempo vas engranando. Somos una pareja normal, con discusiones, pero siempre sabiendo que nos amamos y que queremos ambos un futuro y un presente juntos.

¿Qué te dice cuando te diriges a él en la TV con un ‘mi amor’ y le pides que apague el televisor por alguna coquetería?

Él sabe que es parte de mi trabajo. Como jurado interpreto un personaje, o sea, soy Tilsa, pero un poco más aguda. Hay que hacer reír al público que está viendo el programa para entretenerse, además es ‘alimento para el ojo’.





Otros matrimonios del medio se separan y lo comunican en sus programas, ¿no temes que al dar ese paso te pueda pasar algo así?

Nadie tiene nada asegurado, ni yo ni nadie. Simplemente disfrutar mientras dure y valorar cada momento juntos.

‘MI LABOR ES OPINAR’

Por otro lado, la ‘Vengadora’ comentó que como jurado estaba para dar su opinión por la presentación de Milett Figueroa.

“No me gustó, mejoró en el baile sí, la vi más sensual, más segura, pero auditivamente me lastimó los oídos... La que está de jurado soy yo, a mí me contrataron para opinar... De lo que yo le puse como voto secreto, a lo que le puso el juradito del costado (Santi Lesmi) que le reventó los mil cuetes, no hubo mucha diferencia”, dijo muy segura Tilsa Lozano.

“La vez pasada le puse un superpuntaje, pero a mí me gustó auditivamente la participación pasada y hoy me gustó el tema del baile y su seguridad. No sé si fue una canción mal elegida, es una canción muy difícil para ella. A mí me contrataron para opinar que es lo que más me gusta hacer”, añadió la jurado.

MILETT SE DEFIENDE

”Está bien que (a Tilsa) no le guste una presentación mía, es su percepción y que hay respetarla como jurado que es porque estoy concursando y respetaré la opinión de todos los jurados incluidos la de ella, ese es mi trabajo escuchar las críticas de la gente del jurado”, manifestó Milett Figueroa .

“Fue un reto (cantar ‘La negra tiene tumbao’), pero he trabajado la afinación y la performance, lo he disfrutado quedo conforme porque no me he estresado... Las críticas de gente con criterio si las acepto, las críticas de gente que nunca en su vida agarró un micrófono no puedo prestarle atención, tengo que prestarle atención a gente que tiene criterio en el canto”, explicó Figueroa y señaló que no lo dijo por nadie en especial.

