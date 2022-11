Tilsa Lozano y Jackson Mora dieron el ‘sí' en un exclusivo rancho de Pachacamac junto a amigos y familiares. Ambos celebraron hasta el amanecer su boda y hasta la exvengadora le ‘perreo’ a su ahora esposo, el excampeón de artes marciales mixtas, paso que fue criticado por un reducido sector de personas en Internet.

Estos usuarios calificaron como ‘vulgar’ a la coreografía de la jurada de ‘El Gran Show’. Ante ello, la periodista Kathy Sheen comentó sobre los ‘rajes’ de los internautas. “Mucha gente me ha ido comentando acerca del baile de Tilsa, yo tengo mi propia opinión. Hace su matrimonio, paga, invierte para su matrimonio, invita a personas cercanas a su familia”, inició.

“La gente dice: ‘Ay, eso no se hace en una boda’. Si es mi boda, yo la organizo para mí, me puedo dar la licencia de bailarle a mi esposo como yo quiera” , agregó.

De igual manera, señaló que la mayoría ha criticado los pasos de la exvengadora, pero se olvidaron que Valeria Piazza realizó algo similar durante su matrimonio. “Valeria Piazza hizo el paso de Anitta y nadie dijo nada, es porque es Tilsa” , indicó.

Novio de Kathy Sheen se indigna por críticas a baile de Tilsa

La pareja de Kathy Sheen también defendió el baile de Tilsa. “Cualquier mujer en su boda está con toda la emoción y bailan como locas, ahora vienen a hacerse las tercias. Tú, la que está viendo, la que ha puesto su comentario ahí, no te vas a escapar, tú vas a perrear igual que Tilsa y hasta peor has perreado, y encima has tomado Cristal”, señaló.