Tilsa Lozano: 'Me tienen cansada con el 'Loco' Vargas'

Después de protagonizar una acalorada discusión con Dorita Orbegoso, Tilsa Lozano deslizó que la modelo solo desea llamar la atención tras recordarle su relación con el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.



“No me enfrenté con nadie. Me tienen cansada porque cada vez que me quieren atacar, dicen el ‘Loco’ (Vargas), que busquen otra cosa para hacerlo, ya pasaron varios años. ¿Qué le diría a Dorita? Me importa tres pepinos ella, que aproveche sus cinco segundos de suerte”, comentó Tilsa Lozano.



Hace unos días Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso tuvieron un entredicho durante una entrevista realizada en el programa de 'Peluchín'.



Esto comenzó cuando Dorita Orbegoso le increpó a Tilsa Lozano por haber opinado sobre sus viajes a Europa.



Tilsa Lozano al final aclaró que no se refirió a Dorita Orbegoso sino que respondió por una pregunta de las modelos en general.