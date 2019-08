Tilsa Lozano asegura que le importa 'tres pepinos' la vida personal de Yahaira Plasencia

Le mete su chiquita. Tilsa Lozano aseguró que le importan ‘tres pepinos’ si Yahaira Plasencia retomó su ‘amistad’ con el futbolista Jefferson Farfán.



“De su vida personal no tengo por qué opinar, me importa tres pepinos. Yo hablé (de ella) por hacer playback en un lugar (‘El artista del año’) donde todos cantan en vivo... Supuestamente eres una artista internacional, no me parece”, dijo la ‘Vengadora’.

Asimismo, aseguró que lo que pase en la vida personal de la salsera es problema de ella.



“Su vida personal, es su problema y es problema de Jefferson”, indicó.

‘TENGO CARÁCTER FUERTE’



En tanto, Yahaira Plasencia reconoció que ha tenido actitudes que la hacen ver como soberbia y engreída.

“Tengo mucha gente en contra y yo pienso que... No voy echarle la culpa a la prensa, yo también he tenido actitudes que de repente me han hecho (ver) un poco soberbia, un poco creída, cosas así, porque tengo un carácter muy fuerte... pero hipócrita no puedo ser. Cuando algo me molesta, así estén las cámaras, me molesta y punto”, indicó.

Por otro lado, afirmó que no tiene nada de malo que haya retomado su amistad con Farfán.



“Ahorita mi mente no está en si funciona o no, si vuelvo o no vuelvo (con Jefferson). Creo que se dará si Dios quiere, si no se da, siempre habrá una relación bonita y amical”, precisó en ‘Domingo al día.