Tilsa Lozano enternece Instagram con esta foto de 'Miguelón' y sus hijos | VIDEO

Tilsa Lozano publicó una tierna imagen de su familia en Instagram. La imagen cuenta con más de 30 mil 'me gusta' gracias al inmenso cariño que tienen los fanáticos con la conductora de televisión.



"¡El culpable! De tanta belleza. A él no le gustan las fotos, pero no me pude resistir colgar esta imagen tan bonita", escribió Tilsa Lozano en su cuenta personal de Instagram donde se ve a su esposo 'Miguelón' con todos sus hijos.

Los seguidores de Instagram de Tilsa Lozano realizaron los siguientes comentarios en la publicación: "Me muero de amor", "una gran y hermosa familia", "se ve que hay mucho cariño y complicidad en la pareja".

Estos son los tratamientos a los que se somete Tilsa Lozano para recuperar su figura tras dar a luz. (Foto: Instagram) Estos son los tratamientos a los que se somete Tilsa Lozano para recuperar su figura tras dar a luz. (Foto: Instagram)

Tilsa Lozano tiene casi dos millones de seguidores en Instagram que siempre están pendientes de todas las actividades de la modelo y presentadora de televisión.

La popular 'Tili' usa su cuenta de Instagram para poder estar mucho más cerca de sus fanáticos. Tilsa Lozano también comparte la rutina de ejercicios que realiza día a día y los retos que asume al criar a sus pequeños.