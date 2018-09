Tilsa Lozano cuenta su verdad sobre ampay Miguelón: "No veo una infidelidad" | VIDEO

Tilsa Lozano cuenta su verdad sobre su actual relación con Miguel Hidalgo, conocido como Miguelón, luego de la difusión de unas imágenes en las que aparece bailando con unas chicas en una discoteca.

Tal y como lo habían adelantado , Rodrigo Gonzalez publicó una extensa entrevista en la que la exmodelo y empresaria se sinceró ante las cámaras.

¿Terminaron su relación? ¿Están distanciados? La ex vengadora dio detalles de la difícil situación que atraviesa con su pareja. Además, contó que le incomodó el 'ampay' que difundió el programa de 'Peluchín.

En primera instancia, Tilsa Lozano contó que no conoce el círculo de amigas de Miguelón y además indica que el video no prueba 'una infidelidad' en sí.

"Yo no las conozco (a las chicas del video). Ninguna de esas chicas es mi amiga. Esas chicas no tienen nada que ver en el tema. Están bailando, nada más. Mi relación es con Miguel, no veo maldad en esas imágenes pero es un momento incómodo. No veo una infidelidad, pero no me gusta", agregó.

Además, agregó que le duelen muchisimo los ataques que Miguelón recibe constantemente en redes sociales de sus seguidores, quienes lo acusan de ser un 'mantenido'.

"El es el papá de mi hijo. Escuchar que le digan 'parásito' y 'mantenido', me duele muchísimo. Superemos o no lo que estamos pasando ahorita, él es el padre de mis hijos. Sigamos o no sigamos, siempre lo voy a proteger y también lo voy a señalar y criticar", cuenta entre lágrimas.

"Por ahora no quiero hablar con él. Hay una conversación pendiente. Tengo que hablar con él. Siempre voy a estar a favor de mi familia. Si algo se rompió es mejor separarnos"