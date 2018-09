Tilsa Lozano: Milena Zárate indicó que la 'Vengadora' "sabe de marketing" tras ampay a Miguelón

Milena Zárate dijo que no vio infidelidad en los videos que se emitieron de ‘Miguelón’ Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano.



“Yo no vi infidelidad. Veo un hombre muy confianzudo. Yo creo que le están dando mucha pólvora a algo que no se ve claro”, expresó la colombiana.



Pero Tilsa dijo que era una situación muy incómoda.

Pues quién no se va a incomodar con esos avances de ‘Miguelón’. Suele pasar cuando hay crisis en una relación, pero sinceramente, infidelidad no veo. Pienso que si hay alguien que sabe de marketing, es Tilsa.



Algunos creen que ya no están.

Yo creo que lo que no es para uno, no es. Si están o no, solo ellos saben.