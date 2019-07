Tilsa Lozano sobre sus enfrentamientos con Santi Lesmes: "Es bueno tener a alguien con quien poder caer en debate"

Tilsa Lozano aclaró que no le incomoda compartir la mesa del jurado en ‘Reinas del show’ con Santi Lesmes, quien dijo que la ‘vengadora’ estuvo desaparecida de la televisión durante el tiempo que estuvo conduciendo el programa ‘¡En exclusiva!’.

“Sus comentarios no me molestan, yo tengo correa. Creo que es bueno tener una contraparte y alguien con quien poder caer en debate”, expresó Tilsa Lozano.

Asimismo, la Vengadora indicó que se siente feliz de haber regresado como jurado al reality de Gisela Valcárcel, puesto que ya había ocupado en anteriores ediciones de El Gran Show.

“Me siento fantástica, me divierto bastante. No vine a quitarle el puesto a nadie, pero que Michelle Soifer no olvide que estuve antes que ella en la silla de jurado”, concluyó Tilsa Lozano.