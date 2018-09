"Tilsa Lozano es una mujer muy lista, heredó toda la experiencia de la gran Susy Díaz", dijo Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos dijo que Tilsa Lozano sabe ‘jugar bien sus cartas’ y ‘manejar bien su negocio’, luego que comentó que el ‘Loco’ Vargas no solo la engañó a ella, sino también a su esposa Blanca Rodríguez.



¿Qué te parece el caso de Tilsa?

Creo que Tilsa dijo que perdió la confianza (en ‘Miguelón’). Bueno, suele pasar en las relaciones, en realidad creo que cuando hay hijos se debe considerar mucho el hecho de separarse o que haya una ruptura. Cuando hay hijos se necesita al papá y a la mamá en buenos términos, aunque estén separados.



Tilsa dijo que ella y Blanca habían sido engañadas, que las dos han sido víctimas de Vargas y que ahora la entiende.

¿Por qué hablar ahora de eso? Tilsa es una mujer muy lista, heredó toda la experiencia de la gran Susy Díaz, sabe cómo mantener a la gente, a los medios y seguidores pendientes de ella. Punto dos, también creo que hay posibilidad de que un hombre engañe a una, dos o tres mujeres. Cuando alguien quiere engañar sea hombre o mujer, lo puede hacer, pero también creo que tocar el tema de Juan Vargas es medio complicado para Tilsa.



Muchos dicen que es por ‘facturar’...

Este es un negocio, cada uno sabe cómo maneja su negocio, esa es la verdad.



¿Crees que jugó bien sus cartas?

Por supuesto, siempre lo hace y está bien, es válido. Mantenerse es difícil y, bueno, hay que sacarle partido a todo lo que haya y Tilsa nunca se ha hecho la ‘calzón con bobo’.



Antes de que salga ese ‘ampay’ de ‘Miguelón’ estaba pidiendo en redes el anillo…

No sabemos a quién le pidió el anillo, de repente no era a ‘Miguelón’...



¿Crees que realmente está afectada?

Creo que lo que más afecta es que todo el mundo comente, lo que le diría a Tilsa es que haga oídos sordos y decida lo que más le conviene y le hace feliz, el resto que no opine.