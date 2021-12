Una Navidad diferente. Tilsa Lozano compartió un video en el que se mostró afectada, debido a que toda su familia no iba a poder juntarse como lo hacía todas las navidades. “Es un poco triste toda la familia va estar separada”, manifestó en este video grabado horas antes de la Noche Buena.

“Hay demasiado casos de Covid, la cosa está muy fea, yo la voy a pasar con mis hijos y mi papá, solamente vamos a estar los cuatro, extrañando a gran parte de la familia”, manifestó en este video compartido en sus historias de Instagram.

La conocida influencer agradeció porque sus pequeños tienen salud y aprovechó para recordar que nunca se muestra muy sensible en sus publicaciones; pero en esta ocasión es diferente.

“Lo correcto es no juntarnos. No hacer grandes reuniones con muchas personas, así que este año va ser totalmente diferente. Es lo que toca”, manifestó Lozano, respecto al momento que todavía no termina la pandemia.

Finalmente aprovechó para enviar un fuerte saludo a todos sus seguidores por Navidad y toda la fuerza a las personas que han dado positivo a el COVID-19.

TE VA A INTERESAR: TILSA LOZANO Y MIGUELÓN JUNTOS EN EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA

TILSA LOZANO REVELÓ QUE NO TENDRÁ DESPEDIDA DE SOLTERA

Hace unos días Tilsa Lozano se pronunció sobre su futuro matrimonio con el boxeador Jackson Mora, afirmando que ninguno de los dos tendrá despedida de solteros.

“Ni Jackson ni yo tendremos despedida de solteros, en todo caso haríamos algo juntos”, manifestó en dicha ocasión Tilsa Lozano.





MÁS INFORMACIÓN: