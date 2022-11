Tilsa Lozano está a horas de contraer matrimonio con Jackson Mora y no puede estar más nerviosa. Así lo ha revelado en un video que compartió en sus Stories de su cuenta de Instagram, en el que indicó que no había podido dormir bien, pensando en su ‘gran día’.

“Me he despertado mil veces (en la madrugada). A las 3 a.m., a las 4 a.m., a las 5a.m. Y hay un gallo que está confundido por acá cerca y empezó a cantar a las 4 a.m. y según yo era a las 6 a.m. y el gallo está confundido y yo también”, se le escucha decir en el clip.

Tilsa Lozano horas antes de su boda: “Estoy muy nerviosa”. (Foto: Instagram)

La jurado de “El Gran Show” precisó a sus seguidores que, por ser una fecha tan especial para ella “seguramente no les voy a subir muchas historias” y que irá ”desapareciendo poco a poco (de las redes)”. Además detalló que se sentía “muy nerviosa”. “ Tengo las manos así como entumecidas y me duele la panza, y quiero llorar de emoción ”, dijo.

“ Desde ayer no paro de llorar, cualquier cosa lloro.. Y nada los quiero mucho y sé que los que me quieren y me siguen están felices por mí ... Y prometo -no hoy, tal vez- pero ir mostrándoles un poquito de lo que será su boda)”, finalizó en las imágenes en las que aparece acostada aún en su cama.

Minutos más tarde, compartió otro video en el que se le ve arreglándose para ir rumbo al altar y fiel a su estilo, no dudó en bromear, ya que tenía una mascarilla en el rostro. “Voy a salir así, ¿qué les parece? ¡Se me ve hermosa! Ya si se casa conmigo con esta hue*** en la cara, eso es amor verdadero”, señaló entre risas.

