Pese a los rumores de infidelidad por parte de su pareja Jackson Mora, Tilsa Lozano dejó en claro que su relación va muy bien. Incluso no descartó casarse con el deportista en el futuro, pero primero prefiere superar ciertos problemas que han tenido.

Así lo declaró para América Espectáculos, cuyo reportero fue a su encuentro para conocer los detalles de su relación con Jackson de quien se dijo le habría pedido la mano en su cumpleaños algo que descartó en el programa ‘En boca de todos’

Lozano también aclaró que no perdonaría una infidelidad por parte de su pareja porque una traición no se supera.

“Cuando pase algo de verdad me voy a enterar… No perdonaría, ya no, hay un límite porque perdonas y ya la infección queda allí y la cosa no se supera”, dijo muy segura Tilsa Lozano.

“¿El matrimonio está presente? Claro, nunca me he casado y me gustaría casarme de todas maneras, pero no quiero un matrimonio alocado. Quiero algo bien pensado, tranquilo. Sabiendo que ya hemos superado ciertas cosas porque el amor no es color de rosa para nadie. Él tiene defectos y yo también. Además soy mamá entonces, si algún día me caso, aunque puedes conocer 10 años alguien y nada te garantiza que serás feliz eternamente, pero por lo menos tener ciertas cosas cuajadas”, añadió la empresaria.

Por otra parte, durante su participación en ‘En boca de todos’ se refirió a lo que más le gusta de Jackson Mora y aclaró que es lo bien que la trata y la entiende.

“Me trata lindo, me entiende, dice que soy una loca, pero me sabe llevar, ha aprendido a hacerlo. Además, es bueno, me escucha, está pendiente de mí”, señaló muy risueña la exVengadora.